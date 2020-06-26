Тест для Токаева

Пробьют ли кремлевские куранты для нашего гаранта?

Президент Казахстана поехал в Москву на парад Победы. Мог ли не ехать? На первый взгляд, мог. Особенно после интервью Путина о российских «подарках» бывшим братьям по бывшему Союзу. Как это выглядело бы? Да вполне естественно – на фоне ситуации с коронавирусом в Казахстане, явно выходящей из-под контроля властей. (О чем тут говорить, если даже Елбасы не уберегся?) Или все-таки не мог?

Фото Facebook / Берик Уали

Коронавирус, который в России вроде бы пошел на убыль, у нас крепчает, требуя, при этом, ежедневного личного вмешательства главы государства. Несмотря на самоотверженный труд медиков, медицина, как отрасль, демонстрирует неспособность справляться с натиском «короны». Казус с национальным авиаперевозчиком, разгрузившим необходимый для ПЦР-лабораторий груз в угоду частным пассажирам, в решающий момент дефицита тестов в стране – яркое свидетельство того печального факта, что без «золотого пенделя» система не работает.

В самом деле, что мешало премьер-министру взять на себя ответственность и отправить в Сеул – за грузом частной корейской компании, имеющим государственное значение, военно-транспортный борт? Да, собственно, приказ об этом мог отдать даже не премьер – вполне хватило бы и министра обороны. А теперь имеем то, что имеем – камни общественного гнева, привычно летящие в огород «Эйр Астаны», а главное – потерю драгоценного времени, грозящую обернуться новыми поражениями на «ковидном» фронте…

Сегодня внутри страны уже раздаются голоса, требующие вернуть повсеместный жесткий карантин, причем, голоса эти принадлежат тем, кого принято называть лидерами общественного мнения. И действительно, после почти двухмесячного ЧП мы «расслабились» — это признал даже президент. Но Касым-Жомарт Токаев, как всегда, не расставил четко акценты. Кто эти «мы»? Неужели только обыватели, пренебрегающие мытьем рук, масочным режимом и другими рекомендациями медиков? Или, все-таки, в «подельники» простым гражданам стоит записать еще и государство, исполнительная машина которого не распорядилась должным образом без малого тремя месяцами ЧП и жесткого карантина, не завезла необходимого количества лекарств, не развернула (с помощью тех же военных) модульные госпитали не только в столицах, но и «по всей стране великой», не послала, наконец, студентов-медиков в тот же Китай – на экспресс-курсы ковидного ликбеза?

Вон, итальянцы, чьим гибельным «сценарием» стращают нас ответственные чиновники от медицины, после недавней локальной вспышки уже «раскоронованного» вируса сумели-таки отследить и «обезвредить» всех носителей и контактеров. А нас предпочли тупо разделить на «симптомных» и «бессимптомных». Причем, первых фактически обрекли на самолечение, а вторым прописали, по сути, то же самое – домашний карантин под «контролем» врачей. Итог закономерен: мест в больницах все меньше, зараженных все больше. Дошло до того, что медицинские власти Алматы не исключили вариант переоборудования под ковидные госпитали огромных спортивных комплексов «Алматы Арены» и «Халык Арены»…

Слушайте, что это, если не первые кадры хоррора по тому самому «итальянскому сценарию»? И еще вопрос – уже не риторический: что мешает воспользоваться правом если не вернуть чрезвычайное положение по всей стране, то хотя бы объявить региональную чрезвычайную ситуацию — в административной и южной столицах, в Шымкенте, в том же Актобе, вспышку пневмонии в котором специалисты уже открыто называют своим именем — коронавирус? Не зря же, в конце концов, на самом финише ЧП главный санврач страны своим постановлением наделила правом ужесточать карантинные меры на отдельно взятой территории не только местных санврачей, но и КНБ с полицией. Документ этот, несмотря на его явную антиконституционность, никто пока не отменял. Так, может быть, пробил его час?

Этим выстрелом, кстати, можно было убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, в том же Алматы власти получили бы право задействовать под ковидные госпитали, к примеру, дома отдыха и санатории в черте города, реквизировав их у владельцев до полной победы над вирусом. Вот вам искомые койко-места – и медицинская инфраструктура с кадрами в придачу. В столице, да и в Шымкенте с Актобе тоже можно найти такие скрытые резервы. Во-вторых, ЧС местного масштаба – прекрасная возможность применить в деле нашумевший «сертификат безопасности» Qaznet Trust Network — обкатанное КНБ еще в прошлом году мобильное приложение, позволяющее в числе прочего отслеживать все перемещения владельцев сотовых телефонов. Очень пригодилось бы для установления потенциальных носителей «короны» и контактных с ними лиц. Наконец, в-третьих, у второго президента появилась бы уважительная причина не присутствовать на Красной площади, отрядив туда, например, посла.

Тем более, что Токаеву, в отличие от Лукашенко, под которым «зашаталась страна», вроде бы незачем лишний раз лично «свидетельствовать почтение» хозяину Кремля. Хотя…

Некоторые российские аналитики утверждают: говоря о государствах, вышедших из СССР вместе с «подарками от русского народа», Владимир Путин имел в виду не только Украину с Крымом, но и Казахстан с его «северными территориями, «исконно» считающимися югом Западной Сибири. Известный эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов высказался по этому поводу с прямотой римлянина: «…Как должны воспринимать в Казахстане нынешние «размышлизмы» Путина о «подарках русского народа», — верить Пескову с его скорыми, от греха подальше, оправданиями своего патрона, считать путинские слова всего лишь издержками давних разборок между славянами, «москалями» да «хохлами», или всерьёз в очередной раз готовиться к защите своих северных территорий от новых пассионариев из старого «русского мира»?»

А ну как Владимир Владимирович и в самом деле позвал Касым-Жомарта Кемелевича, чтобы проверить его реакцию?

Правда, внештатный советник казахстанского президента Олжас Худайбергенов не верит в такое коварство «стратегического партнера». «…Понятно, что речь идет об Украине – написал он в Facebook — Просто, видимо, была попытка не называть страну прямо, и пошла речь во множественном числе, из-за чего в других постсоветских республиках каждый подумал про свою страну». Хотя трудно припомнить, когда Владимир Владимирович стеснялся поминать Украину тихим добрым словом…

Неизвестно, о чем говорили президенты двух стран после протокольной части их встречи перед парадом. Для широкой публики предназначался лишь токаевский комплимент статье Путина об уроках второй мировой войны в пророссийском американском издании National Interest. Если правы те российские эксперты, которые говорят о путинском благословении батьки Лукашенко на шестой президентский срок – в обмен на вхождение в «союзное государство» на правах «младшего брата», то почему бы не предположить: Токаеву «кремлевский мечтатель» отводит роль «среднего»?

Если это так, то вскорости (возможно, уже ближайшей осенью) президентству Токаева предстоит тест посерьезней «короны»

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