ЦИК РК установил размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана установила размеры покрываемых за счет государственного бюджета расходов кандидатов в сенаторы, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«ЦИК своим постановлением установил размер расходов кандидата в депутаты сената парламента РК, покрываемых из средств республиканского бюджета, в объеме – Т450 тыс. для: 1) выступления с программой по телевидению, по радио и публикация двух статей в периодических печатных изданиях – Т300 тыс.; 2) проведения публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – Т70 тыс.; 3) транспортных расходов – Т80 тыс.», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации:на телевидении (в прямом эфире или в записи) – 15 минут; на радио – 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

«Кандидаты самостоятельно перераспределяют объем публикаций в печатных и/или сетевых изданиях, теле-, радиоканалах в рамках выделенных им государством средств для выступления со своими предвыборными программами. Также из средств республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых ЦИК», — уточнили в Центризбиркоме.

Также в комиссии разъяснили информацию об избирательных фондах кандидатов в депутаты сената.

Так, избирательный фонд кандидата в депутаты сената парламента состоит из:

1) собственных средств кандидата, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 200 раз, что составляет Т8,5 млн;

2) добровольных пожертвований граждан и организаций Республики Казахстан, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 500 раз, что составляет Т21,25 млн.

«Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем», — подчеркнули в ЦИК.

При этом, право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в депутаты сената.

«Кандидаты из средств избирательных фондов оплачивают расходы: 1) на выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации; 2) на организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, встреч с избирателями; 3) на выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов; 4) на оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы; 5) на покрытие транспортных и командировочных расходов, связанных с предвыборной агитацией; 6) на изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании», — сказано в сообщении.

Поясняется, что в случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены решения о регистрации кандидата поступившие в избирательный фонд деньги возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн.