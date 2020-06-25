Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт ЦИК Казахстана

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«Согласно регламенту функционал интернет-ресурса Центризбиркома будет использован для регистрации выборщиков-депутатов маслихатов и подведения предварительных итогов голосования в режиме онлайн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уверяют в ЦИК, данная система реализована с соблюдением требований законодательства о персональных данных и их защите, информационной безопасности.

«Применение современных информационных технологий при проведении косвенных выборов депутатов сената обеспечивает прозрачность и гласность избирательного процесса», — заверил председатель ЦИК Берик Имашев.

В Центризбиркоме заявили, что электронное сопровождение выборов депутатов сената было успешно использовано на выборах 2017 года, и выборах депутатов сената от Шымкента 2018 года и 2019 года.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн. 25 июня ЦИК РК установил размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы.