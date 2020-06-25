До 5 млн человек в год обещают довести посещаемость нацпарка Иле-Алатау к 2024 году

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. До 5 млн человек в год обещают довести посещаемость Иле-Алатауского государственного национального парка к 2024 году.

«Планируется что посещаемость Иле-Алатауского парка в 2024 году составит до 5 млн человек в год», — сообщил руководитель проекта по устойчивому развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке Александр Гужавин на онлайн-заседании общественного совета (ОС) Алматы в четверг.

По его словам, 10-20% посетителей захотят воспользоваться платными услугами.

«На экспозицию снежного барса, который планируется открыть до конца 2020 года, цена билета составит Т1 тыс.» — сказал он.

Также, по словам Гужавина, услуги горного гида или инструктора будут стоить Т5 тыс., средний чек в сувенирной лавке составит Т2 тыс., средний чек на продажу туристского инвентаря – Т4 тыс.

«Пункт питания представит современный формат быстрого здорового питания со средним чеком Т2 тыс., которое будет включать в основном кофе или чай, бутерброд. Также планируется пребывание туристов, ночевка в 2-5 местных номерах с питанием», — добавил Гужавин.