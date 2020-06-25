До Т12 млрд инвестиций пообещали привлечь в нацпарк Иле-Алатау за четыре года

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. До Т12 млрд из разных источников будет инвестировано в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк парк за 2020-2023 годы, обещает руководитель проекта по устойчивому развитию экотуризма в нацпарке Александр Гужавин.

«По договору, рассчитанному на 2020-2023 годы, я взял на себя обязательство, хотя по тендерной документации такого обязательства не стояло, инвестировать в этот проект в 2020 году – до Т2 млрд,», — сказал Гужавин, объясняя, где в проекте бизнес, на онлайн-заседании общественного совета парка в четверг.

Как утверждает бизнесмен, в 2021 году финансирование проекта составит до Т3 млрд, в 2022 году – до Т3 млрд, в 2023 году – до Т4 млрд.

«Этот проект будет смешанного финансирования, будут инвестированы как собственные средства, так и средства партнеров, заемные. До конца 2020 года мной будет инвестировано порядка Т500 млн и я хотел бы сказать, что до сегодняшнего дня я вложил в этот проект уже порядка 400 млн», — заверил Гужавин.

Он также остановился на вопросе о том, что проект даст обществу.

В период карантина, на подготовительном этапе проекта, по его словам, порядка 100 человек уже были обеспечены работой. К 2024 году проект, уверяет он, обеспечит 500 постоянных рабочих мест для местного населения.

Также, Т200 млн, как заверил Гужавин, составят ежегодные поступления в бюджеты всех уровней, Т800 млн, по его утверждению, – годовой фонд заработной платы.

Напомним, 26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле- Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.