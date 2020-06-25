Казахи и уйгуры в Китае – братья, в Казахстане – соперники

Сетевые обзоры 192 0
Сетевые СМИ о событиях в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области

«Новый межэтнический конфликт в Казахстане — между казахами и уйгурами. И снова власти называют его «бытовым»» — Вечером 16 июня в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области между казахской и уйгурской молодежью произошла поножовщина, в результате которой серьезно пострадали пять человек, сообщают казахстанские СМИ, со ссылкой на сайт-первоисточник «Егемен Қазақстан» («Казахстанская правда»). В настоящий момент по неизвестным причинам данная заметка из газеты удалена, но в интернете сохранилась ее кэш-копия.

По информации СМИ, поводом для инцидента с применением холодного оружия стало то, что «два автомобиля из микрорайона Шанхай и села Бахар не поделили дорогу в селе Шонжы».

«Словесная перепалка между казахами и уйгурами из двух автомобилей (всего 10 человек – ред.) переросла в драку. В результате пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. Трое парней остаются в больнице, двое вернулись домой. Сегодня [17 июня] в район поехал аким (мэр Амандык Баталов – ред.) области и провел экстренное совещание», — цитируют издания пресс-службу главы Алматинской области.

Одним из вопросов повестки дня встречи, как отмечается, стали причины «дорожного» конфликта среди представителей двух этнических групп и их отношения в повседневной жизни.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля текущего года в ряде сел Кордайского района Джамбульской (Жамбылской) области Казахстана произошли кровавые погромы живущих там этнических дунган. Их причиной следствие позже тоже назовет «дорожный конфликт».

Власть суетится у опасной черты Власть суетится у опасной черты
4185

В результате погромов («групповой драки из хулиганских побуждений», как предпочитают именовать их местные власти) в ряде поселков, в основном населенных дунганами, — Масанчи, Сортобе, Аухатты, Булар Батыр и Каракемере – погибли 10 местных жителей, осиротел 21 ребенок. 192 человека были травмированы, в том числе 19 полицейских, повреждено и сожжено 168 жилых домов (у 103 из 778 пострадавших семей имущество сгорело дотла), 122 автомашины, уничтожено более 20 коммерческих объектов и 122 единицы автотранспорта (сведения из разных источников отличаются друг от друга). Согласно официальным данным по состоянию на конец марта, были задержаны несколько десятков участников и провокаторов, заведено порядка 120 уголовных дел, в том числе 11 по фактам жестоких убийств. С санкции суда взяты под стражу 7 человек.

Ранее сообщалось, что в Джамбульской области, Алматы и Чимкенте (Шымкенте) задержали 25 активных участников массовых беспорядков в Кордайском районе, среди которых казахи, дунгане и киргизы. Семеро из них, по имеющимся сведениям, ранее судимы.

Однако, несмотря на прошедшие после трагедии четыре с половиной месяца, власти упорно продолжают молчать об окончательном составе задержанных зачинщиков, предпочитая перевалить ответственность на самих пострадавших дунган.

Судя по тенденциозным действиям следствия по новому уголовному делу о «хулиганской драке» казахов и уйгуров, ничего утешительного также ожидать не приходится…

Динара ХАЛДАРОВА — «Село Шонжы и Уйгурский район предложили переименовать в Алматинской области» — «Действительно, (…) поднимался этот вопрос – переименовать (Уйгурский – КазТАГ) район. (…) Село Шонжы предложили переименовать в Альмерек, а Уйгурский район – в Қарадала», — сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат ЖУКЕЛ.

Сокращение нефтедобычи подняло цену барреля Сокращение нефтедобычи подняло цену барреля
2524

По его словам, аким Алматинской области Амандык БАТАЛОВ отметил, что все поднятые на заседании вопросы будут запротоколированы, и в дальнейшем будут проводиться вся необходимая работа согласно законодательству.

«Предложение (по переименованию – КазТАГ) исходит от местных жителей, поэтому я не могу сказать вам, с чем оно связано. (…) Нет, (оно не связано с конфликтом между молодежью, произошедшей 16 июня – КазТАГ)», — резюмировал Жукел.

Напомним, 17 июня МИА КазТАГ со ссылкой на газету «Егемен Қазақстан» сообщало, что в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области между казахской и уйгурской молодежью произошла поножовщина, в которой пострадали пятеро. Дело расследуют по пункту 2 части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК. В пресс-службе акимата Алматинской области отметили, что аксакалы Уйгурского района просили рассматривать его не как межэтнический конфликт, а как бытовой конфликт среди молодежи.

«В Алматинской области казахи и уйгуры устроили поножовщину» — Ведущий эксперт Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ дал комментарий по этому поводу, призвав к активным действиям по предотвращению волнений.

«Эта драка может быстро перерасти в серьезные столкновения на межнациональной почве, особенно если этот случай подхватят активисты националистических организаций. Десять лет назад мы уже были свидетелями драк уйгурской и казахской молодежи, а самый последний яркий пример – это февральский погром в Кордае. Если власти не сделали соответствующих выводов, то события могут повториться с новой силой.

Когда Нацбанк нащупает дно? Когда Нацбанк нащупает дно?
1786

Считаю, что националистические движения, призывающие к насильственным действиям в отношении других этнических групп или к выселению из страны, должны быть немедленно признаны экстремистскими с соответствующим запретом на проведение какой-либо деятельности. Только данные шаги могут остановить погромные настроения и вакханалию», — считает эксперт.

Тимур ИСАХАНОВ – «Уйгурский район – проблема в названии или в головах?» — Столкновения на межэтнической почве для Казахстана не в новинку, однако за последний год они пугающе участились. Очередным эксцессом стала поножовщина между казахской и уйгурской молодежью вечером 16 июня, которая произошла в Уйгурском районе Алматинской области. Примечательно, что казахские националисты в качестве «средства» для решения проблемы предлагают переименовать Уйгурский район – как будто именно в названии административной единицы кроется суть проблемы. Местные национал-патриоты давно стали символом системной неадекватности, однако данный вектор все больше набирает обороты.

Уйгуры – очень заметный по численности этнос Казахстана, особенно для юго-восточной части страны. Бытовые конфликты между казахами и уйгурами периодически вспыхивали даже в последние десятилетия советской власти, хотя всех тогда довольно прочно держали под партийно-административным контролем и правоохранительные органы работали нормально. Специалисты такое состояние дел объясняют цивилизационно-культурными отличиями. Казахи в прошлом кочевники, а уйгуры – древний земледельческий народ, поэтому поле для конфликтов на ментальной, исторической и поведенческой почве достаточно обширное.

После распада Советского Союза и начала эпохи суверенного государства Казахстан произошел бурный всплеск казахского национализма. Своим острием он был направлен изначально против этнических русских. Однако до сколько-нибудь ярких и масштабных конфликтов в их брутальном проявлении дело не дошло. Русские и другие европейские этносы мигрировали в Россию, Германию, Грецию, США, Канаду, националистический импульс тонул в данном направлении как в стене из ваты. Русский язык в Казахстане защищали в первую очередь русскоязычные казахи, поскольку они имели для этого доступ к рычагам государственного управления.

В отличие от русских или немцев, у уйгуров нет места, куда они могли бы уехать на историческую родину. По количественным параметрам уйгуров больше всего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, но назвать данное место комфортным для проживания уйгуров невозможно. В Казахстане постоянно рассказываются страшилки про уйгуров в лагерях перевоспитания, куда за компанию попало и много этнических казахов, проживающих в Китае.

Война Миров. Коронавирусная геополитика Война Миров. Коронавирусная геополитика
9413

Хотя в Алматы уйгуров сравнительно много, эпицентр противостояния между казахским и уйгурским населением находится именно в сельских районах Алматинской области. Конфликты чаще происходят в Уйгурском и Панфиловском районах (в первом этнические уйгуры составляют большинство). Разумеется, «разборки» в сельских районах попадают в информационное пространство страны (в первую очередь в социальные сети), что имиджу Казахстана в качестве страны межэтнического согласия явно не способствуют.

Своеобразным фетишем для казахских националистов стало название Уйгурского района. Они требуют его переименовать под предлогом того, что ни Русского, ни Корейского района в Казахстане нет. Если переименовать Уйгурский район прямо сейчас, то это станет порцией бензина в костер межэтнического напряжения. Если позже, то проблему этнического отчуждения в районах Алматинской области между казахами и уйгурами мера однозначно не снимет. Конфликты между казахами и уйгурами – то мелкие, то крупные – лишнее свидетельство того, что Казахстан не смог сохранить бренд государства межэтнического согласия. Потому что если здесь с межэтникой все в порядке, то как тогда выглядят проблемные страны?

«В Казахстане не было ни одного межэтнического конфликта с русскими, несмотря на построение новой казахской элиты» — Как Казахстану удалось избежать этнических конфликтов после развала СССР — Atlantic Council — Авторы сообщают, что тридцать лет назад обретение независимости Центральной Азией породило огромное беспокойство у всего мирового сообщества. Странам угрожали исламский терроризм, междоусобные войны, этнические конфликты внутри или между государствами, а также столкновения между русскими поселенцами и их новыми правительствами. Особое внимание обращали на Казахстан как на крупнейшую страну в регионе.

Этого удалось избежать благодаря грамотной политике Первого Президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА и нынешнего Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которым удалось обойти все эти «горячие точки». За все годы независимости в стране не было даже дуновения межэтнического конфликта с русским населением в Казахстане, несмотря на сознательное построение новой казахской элиты. Кроме того, Казахстан стал одной из главных стран — инициаторов денуклеаризации и избежал втягивания в войну в Афганистане.

Вместо этого страна назвала себя миротворцем и с тех пор придерживается нейтралитета по отношению к крупным военным конфликтам в мире. Кроме того, западные эксперты отмечают умелую внешнюю политику руководства страны касательно своих ближайших соседей — России и Китая. Многие предполагали, что это станет большой проблемой для молодой страны, однако сейчас мы наблюдаем вполне гармоничное существование между этими крупными мировыми державами.

***

Фото на главной: egemen.kz

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Поножовщина между казахской и уйгурской молодежью произошла в Алматинской области – СМИ
  2. Село Шонжы и Уйгурский район предложили переименовать в Алматинской области
  3. «Коммунисты, Нур Отан или Ак жол — предвыборный расклад политических сил». «Казахи «нагыз» и «шала»: усиление конфронтации или поиск консенсуса?». «В поисках национальной идентичности». «Активность американских лабораторий обеспокоила международное сообщество»
  4. Бежавшие из Китая казахи освобождены, решение об их статусе примут в Акмолинской области
  5. Вирус бродит по Казахстану — вирус «декоммунизации» и «геноцида»

Новости партнеров

Загрузка...