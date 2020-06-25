Казахи и уйгуры в Китае – братья, в Казахстане – соперники

Сетевые СМИ о событиях в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области

«Новый межэтнический конфликт в Казахстане — между казахами и уйгурами. И снова власти называют его «бытовым»» — Вечером 16 июня в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области между казахской и уйгурской молодежью произошла поножовщина, в результате которой серьезно пострадали пять человек, сообщают казахстанские СМИ, со ссылкой на сайт-первоисточник «Егемен Қазақстан» («Казахстанская правда»). В настоящий момент по неизвестным причинам данная заметка из газеты удалена, но в интернете сохранилась ее кэш-копия.

По информации СМИ, поводом для инцидента с применением холодного оружия стало то, что «два автомобиля из микрорайона Шанхай и села Бахар не поделили дорогу в селе Шонжы».

«Словесная перепалка между казахами и уйгурами из двух автомобилей (всего 10 человек – ред.) переросла в драку. В результате пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. Трое парней остаются в больнице, двое вернулись домой. Сегодня [17 июня] в район поехал аким (мэр Амандык Баталов – ред.) области и провел экстренное совещание», — цитируют издания пресс-службу главы Алматинской области.

Одним из вопросов повестки дня встречи, как отмечается, стали причины «дорожного» конфликта среди представителей двух этнических групп и их отношения в повседневной жизни.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля текущего года в ряде сел Кордайского района Джамбульской (Жамбылской) области Казахстана произошли кровавые погромы живущих там этнических дунган. Их причиной следствие позже тоже назовет «дорожный конфликт».

В результате погромов («групповой драки из хулиганских побуждений», как предпочитают именовать их местные власти) в ряде поселков, в основном населенных дунганами, — Масанчи, Сортобе, Аухатты, Булар Батыр и Каракемере – погибли 10 местных жителей, осиротел 21 ребенок. 192 человека были травмированы, в том числе 19 полицейских, повреждено и сожжено 168 жилых домов (у 103 из 778 пострадавших семей имущество сгорело дотла), 122 автомашины, уничтожено более 20 коммерческих объектов и 122 единицы автотранспорта (сведения из разных источников отличаются друг от друга). Согласно официальным данным по состоянию на конец марта, были задержаны несколько десятков участников и провокаторов, заведено порядка 120 уголовных дел, в том числе 11 по фактам жестоких убийств. С санкции суда взяты под стражу 7 человек.

Ранее сообщалось, что в Джамбульской области, Алматы и Чимкенте (Шымкенте) задержали 25 активных участников массовых беспорядков в Кордайском районе, среди которых казахи, дунгане и киргизы. Семеро из них, по имеющимся сведениям, ранее судимы.

Однако, несмотря на прошедшие после трагедии четыре с половиной месяца, власти упорно продолжают молчать об окончательном составе задержанных зачинщиков, предпочитая перевалить ответственность на самих пострадавших дунган.

Судя по тенденциозным действиям следствия по новому уголовному делу о «хулиганской драке» казахов и уйгуров, ничего утешительного также ожидать не приходится…

Динара ХАЛДАРОВА — «Село Шонжы и Уйгурский район предложили переименовать в Алматинской области» — «Действительно, (…) поднимался этот вопрос – переименовать (Уйгурский – КазТАГ) район. (…) Село Шонжы предложили переименовать в Альмерек, а Уйгурский район – в Қарадала», — сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат ЖУКЕЛ.

По его словам, аким Алматинской области Амандык БАТАЛОВ отметил, что все поднятые на заседании вопросы будут запротоколированы, и в дальнейшем будут проводиться вся необходимая работа согласно законодательству.

«Предложение (по переименованию – КазТАГ) исходит от местных жителей, поэтому я не могу сказать вам, с чем оно связано. (…) Нет, (оно не связано с конфликтом между молодежью, произошедшей 16 июня – КазТАГ)», — резюмировал Жукел.

Напомним, 17 июня МИА КазТАГ со ссылкой на газету «Егемен Қазақстан» сообщало, что в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области между казахской и уйгурской молодежью произошла поножовщина, в которой пострадали пятеро. Дело расследуют по пункту 2 части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК. В пресс-службе акимата Алматинской области отметили, что аксакалы Уйгурского района просили рассматривать его не как межэтнический конфликт, а как бытовой конфликт среди молодежи.

«В Алматинской области казахи и уйгуры устроили поножовщину» — Ведущий эксперт Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ дал комментарий по этому поводу, призвав к активным действиям по предотвращению волнений.

«Эта драка может быстро перерасти в серьезные столкновения на межнациональной почве, особенно если этот случай подхватят активисты националистических организаций. Десять лет назад мы уже были свидетелями драк уйгурской и казахской молодежи, а самый последний яркий пример – это февральский погром в Кордае. Если власти не сделали соответствующих выводов, то события могут повториться с новой силой.

Считаю, что националистические движения, призывающие к насильственным действиям в отношении других этнических групп или к выселению из страны, должны быть немедленно признаны экстремистскими с соответствующим запретом на проведение какой-либо деятельности. Только данные шаги могут остановить погромные настроения и вакханалию», — считает эксперт.

Тимур ИСАХАНОВ – «Уйгурский район – проблема в названии или в головах?» — Столкновения на межэтнической почве для Казахстана не в новинку, однако за последний год они пугающе участились. Очередным эксцессом стала поножовщина между казахской и уйгурской молодежью вечером 16 июня, которая произошла в Уйгурском районе Алматинской области. Примечательно, что казахские националисты в качестве «средства» для решения проблемы предлагают переименовать Уйгурский район – как будто именно в названии административной единицы кроется суть проблемы. Местные национал-патриоты давно стали символом системной неадекватности, однако данный вектор все больше набирает обороты.

Уйгуры – очень заметный по численности этнос Казахстана, особенно для юго-восточной части страны. Бытовые конфликты между казахами и уйгурами периодически вспыхивали даже в последние десятилетия советской власти, хотя всех тогда довольно прочно держали под партийно-административным контролем и правоохранительные органы работали нормально. Специалисты такое состояние дел объясняют цивилизационно-культурными отличиями. Казахи в прошлом кочевники, а уйгуры – древний земледельческий народ, поэтому поле для конфликтов на ментальной, исторической и поведенческой почве достаточно обширное.

После распада Советского Союза и начала эпохи суверенного государства Казахстан произошел бурный всплеск казахского национализма. Своим острием он был направлен изначально против этнических русских. Однако до сколько-нибудь ярких и масштабных конфликтов в их брутальном проявлении дело не дошло. Русские и другие европейские этносы мигрировали в Россию, Германию, Грецию, США, Канаду, националистический импульс тонул в данном направлении как в стене из ваты. Русский язык в Казахстане защищали в первую очередь русскоязычные казахи, поскольку они имели для этого доступ к рычагам государственного управления.

В отличие от русских или немцев, у уйгуров нет места, куда они могли бы уехать на историческую родину. По количественным параметрам уйгуров больше всего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, но назвать данное место комфортным для проживания уйгуров невозможно. В Казахстане постоянно рассказываются страшилки про уйгуров в лагерях перевоспитания, куда за компанию попало и много этнических казахов, проживающих в Китае.

Хотя в Алматы уйгуров сравнительно много, эпицентр противостояния между казахским и уйгурским населением находится именно в сельских районах Алматинской области. Конфликты чаще происходят в Уйгурском и Панфиловском районах (в первом этнические уйгуры составляют большинство). Разумеется, «разборки» в сельских районах попадают в информационное пространство страны (в первую очередь в социальные сети), что имиджу Казахстана в качестве страны межэтнического согласия явно не способствуют.

Своеобразным фетишем для казахских националистов стало название Уйгурского района. Они требуют его переименовать под предлогом того, что ни Русского, ни Корейского района в Казахстане нет. Если переименовать Уйгурский район прямо сейчас, то это станет порцией бензина в костер межэтнического напряжения. Если позже, то проблему этнического отчуждения в районах Алматинской области между казахами и уйгурами мера однозначно не снимет. Конфликты между казахами и уйгурами – то мелкие, то крупные – лишнее свидетельство того, что Казахстан не смог сохранить бренд государства межэтнического согласия. Потому что если здесь с межэтникой все в порядке, то как тогда выглядят проблемные страны?

«В Казахстане не было ни одного межэтнического конфликта с русскими, несмотря на построение новой казахской элиты» — Как Казахстану удалось избежать этнических конфликтов после развала СССР — Atlantic Council — Авторы сообщают, что тридцать лет назад обретение независимости Центральной Азией породило огромное беспокойство у всего мирового сообщества. Странам угрожали исламский терроризм, междоусобные войны, этнические конфликты внутри или между государствами, а также столкновения между русскими поселенцами и их новыми правительствами. Особое внимание обращали на Казахстан как на крупнейшую страну в регионе.

Этого удалось избежать благодаря грамотной политике Первого Президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА и нынешнего Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которым удалось обойти все эти «горячие точки». За все годы независимости в стране не было даже дуновения межэтнического конфликта с русским населением в Казахстане, несмотря на сознательное построение новой казахской элиты. Кроме того, Казахстан стал одной из главных стран — инициаторов денуклеаризации и избежал втягивания в войну в Афганистане.

Вместо этого страна назвала себя миротворцем и с тех пор придерживается нейтралитета по отношению к крупным военным конфликтам в мире. Кроме того, западные эксперты отмечают умелую внешнюю политику руководства страны касательно своих ближайших соседей — России и Китая. Многие предполагали, что это станет большой проблемой для молодой страны, однако сейчас мы наблюдаем вполне гармоничное существование между этими крупными мировыми державами.

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