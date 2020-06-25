Из-за пандемии отставание в учебе школьников равняется потере шести месяцев обучения – ВБ

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Алматы. 25 июня. КазТАГ — Из-за пандемии отставание в учебе школьников равняется потере шести месяцев обучения, сообщает Всемирный банк.

«Пандемия COVID-19 отрицательно сказывается на состоянии человеческого капитала региона, причем связанные с этим негативные последствия станут очевидными в долгосрочной перспективе. Из-за закрытия школ дети лишились значительной части образовательных возможностей, что привело к серьезному отставанию в учебе. По прогнозам Всемирного банка, отставание в учебе уже эквивалентно потере шести месяцев обучения», — говорится в сообщении Всемирного банка в четверг.

При этом отмечается, что для учащихся, которые испытывали трудности в обучении, велик риск снижения успеваемости.

«Многие учащиеся могут не вернуться в школу, что увеличит масштабы «образовательной бедности» и приведет к снижению будущей производительности целого поколения», — подчеркивается в сообщении.

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