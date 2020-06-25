Около 15 высокопоставленных чиновников заразились коронавирусом – Токаев

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Около 15 высокопоставленных чиновников заразились коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Во власти такие же люди из мяса и костей. Уполномоченные лица по долгу службы встречаются с людьми, выезжают в командировки по стране. В таких ситуациях они могут заразиться. Да, они тоже болеют и лечатся. Около 15 высокопоставленных чиновников заразились этой болезнью, а по последним статистическим данным, число зараженных КВИ в стране составляет около 20 тыс., большинство из которых – простой народ», — сказал Токаев в опубликованном с четверг интервью газете «Ана тілі».

Он отметил, что COVID-19 изменил образ жизни всего человечества, указав на проблемы, с которыми столкнулись и развитые страны, указав в их числе ведущие государства Европы, а также США, Китай и Южную Корею.

«Но говорить сейчас, что «мы проигрываем борьбу с пандемией или правительство потеряло контроль над заболеванием» нельзя», — считает глава государства.

В качестве аргумента он привел строительство трех быстровозводимых госпиталей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«В других регионах больницы обеспечены всем необходимым. Хватит квалификации для лечения зараженных и у медиков. Врачи сейчас находятся на переднем фронте борьбы с пандемией. Государство выделило необходимые средства», — добавил Токаев.