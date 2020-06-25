Токаев рассказал о недовольных казахским языком извне и напомнил о России и Украине

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Некоторые критики извне не особо рады развитию и распространению казахского языка, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Нельзя говорить, что за 30 лет ничего не сделано для развития казахского языка. Сделано много работы для того, чтобы наш родной язык получил широкое применение. Это бесспорно. Это признают и критики извне. Но некоторые из них не особо рады такой тенденции. Так как чувствуют, что остановить развитие и распространение казахского языка среди народа теперь невозможно», — сказал Токаев в опубликованном в четверг интервью газете «Ана тілі».

Он указал на важность языковой политики.

«Если мы не будем уделять должного внимания вопросу языка, то можем поставить под угрозу государственную и национальную безопасность. Думаю, достаточно привести пример Украины. Очевидно, что поспешность в вопросах развития государственного языка, его насильственное распространение, может привести к негативным последствиям. Так как в итоге это может привести к межнациональной розни. Вместе с тем, в данной ситуации нельзя оставлять без внимания геополитическую ситуацию. Особенно не нужно забывать о том, что у нас Россией самая протяженная граница в мире. География – один из важнейших аспектов геополитики», — подчеркнул Токаев.

Однако это не значит, что мы должны остановить работу по развитию государственного языка.

«Напротив, мы должны продолжать ее без излишнего шума, поспешности, но последовательно. В этой связи можно привести пример опыта Узбекистана. Они, опираясь на своей спокойный менталитет, без девизов и шума, используя, если нужно, русский язык, полностью решили языковой вопрос. Меня удивляет, что в государственных органах Узбекистана до сих пор используют русский язык. Это отражено и в их единой истории. Узбеки, не политизируя общественные отношения, отдав приоритет труду и торговле, с малочисленного народа в начале XX века сейчас превратились в крупнейший этнос в Центральной Азии. Поэтому мы и поныне, в век технологий, обращаем внимание на актуальность сказанного Абаем про узбекский народ. Узбеки аполитичны, им больше интересен труд. Они не ходят с митингами по улицам с лозунгами, а трудятся и созидают», — добавил глава государства.

По его мнению, нужно думать о жизни казахского народа в век технологий и роботизации.

«Мир на пороге фундаментальных перемен. В этой связи, нам не нужно ностальгировать о давно ушедших временах, не топтаться вокруг вопросов лингвистической политики, а восхвалять нашу историю, сохранять наши традиции и обычаи, и двигаться вперед. Другие народы, особенно государства Центральной Азии с непониманием и удивлением смотрят на то, как мы все время поднимаем тему о ситуации с государственным языком, регулярно говорим о его проблемах. Сейчас момент, когда надо говорить меньше, а делать больше. В противном случае мы в глазах международного сообщества будем выглядеть закомплексованной нацией», — считает президент.

По его мнению, для развития государственного языка нужно создать условия, при которых казахский язык будет востребованным, поддерживать и поощрять представителей других этносов, говорящих на казахском языке, относиться снисходительно и с пониманием к тем, кто говорит или пишет на казахском с ошибками, а также повысить качество телевизионных и радиопрограмм на казахском языке.

Он признался, что рад развитию казахоязычной блогосферы, и добавил, что будущие поколения должны говорить одинаково на казахском и русском языках, а также знать английский.

«Сейчас даже демографическая ситуация меняется в сторону повышения доли казахского языка. То есть, мы обязательно добьемся поставленных целей. Но мы не должны позволять поспешность в таких судьбоносных для народа фундаментальных вопросах. Мы должны обдумывать каждое наше действие, осознавать нашу историческую ответственность. Только после такого цивилизованного подхода казахский язык превратиться в язык науки», — считает Токаев.