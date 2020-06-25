Как в эти дни работают больницы, роддома и стационары в Нур-Султане

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Как работают больницы, роддома и стационары Нур-Султана, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«Экстренная медицинская помощь взрослому и детскому населению предоставляется в полном объеме. В городской многопрофильной больнице перепрофилированы и открыты дополнительно гематологическое, токсикологическое, нефралогическое отделения в связи с переводом многопрофильной городской больницы №1 под стационар инфекционного и провизорного профиля. При травмах и ожогах медицинская помощь оказывается на базе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Онкологическая помощь населению города – на базе многопрофильного медицинского центра, поликлиники на 380 посещений в смену с амбулаторным лекарственным обеспечением в полном объеме. Стационарная помощь оказывается на 315 койко-мест, и паллиативная помощь – на 30», — сообщила Кисикова в четверг в СЦК.

Глава горздрава проинформировала, что медицинская помощь беременным предоставляется в двух перинатальных центрах города с общим количеством коек 360, а беременные с коронавирусной инфекцией (КВИ) обслуживаются в перинатальном центре №2 с коечным фондом в 185 единиц.

«Многопрофильные детские стационары №1, №2 работают в прежнем штатном режиме бесперебойно. В городе с 13 мая на 31 объекте первичной медико-санитарной помощи функционируют провизорные отделения с мобильными бригадами по забору мазка, где проводится дистанционное медицинское наблюдение 1197 бессимптомных носителей КВИ», — добавила она.