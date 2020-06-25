МВФ изменил прогноз сокращения мировой экономики – больше всего пострадают бедные семьи

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Алматы. 25 июня. КазТАГ – Сокращение мировой экономики почти на 5% прогнозирует в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ), сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«В первой половине 2020 года пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее. К тому же и восстановление не будет таким быстрым, как ожидалось. В целом, в нынешнем году МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики на 4,9%, что на 1,9 процентного пункта (п.п.) ниже апрельского прогноза», — говорится в докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

В фонде ожидают, что в 2021 году экономика начнет постепенно восстанавливаться, но большого прорыва, скорее всего, не будет.

«Мировой экономический рост составит не более 5,4%. В 2021 году ВВП будет примерно на 6,5 п.п. ниже, чем в январских прогнозах – до начала пандемии COVID-19. В наибольшей степени от экономических потрясений пострадают семьи с низким уровнем дохода, что обратит вспять прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире в последние десятилетия», — отмечается в документе.

Как пояснили в МВФ, медленные темпы восстановления в странах со снижающимися показателями заражения эксперты связывают с тем, что власти не спешат отказываться от ограничительных мер на передвижения во второй половине 2020 года.

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«К тому же повсеместно снижается производительность, поскольку уцелевшим предприятиям приходится принимать повышенные меры безопасности и гигиены на рабочих местах. В странах, которым пока не удается обуздать вирус, более продолжительный период самоизоляции приведет к серьезному ослаблению экономической активности», — считают в фонде.

Эксперты МВФ призывают все страны, в том числе и те, которые уже прошли пик эпидемии, обеспечить системы здравоохранения достаточными ресурсами.

«Сейчас главная задача всего международного сообщества, по их мнению, заключается в том, чтобы все страны смогли быстро получить дозы вакцин от COVID-19 в достаточных количествах и по доступной цене. В противном случае миру грозят еще более серьезные экономические потрясения», — добавили в МВФ.

В тех странах, где все еще необходим режим самоизоляции, эксперты фонда предлагают властям оказывать адресную помощь беднякам, а также поддержку компаниям, пострадавшим от введенных ограничений на экономическую деятельность.

«Чтобы не допустить повторения подобной катастрофы, мировое сообщество должно без промедления наращивать глобальные запасы материалов первой необходимости и защитных средств, финансировать исследования и оказывать поддержку системам здравоохранения, а также создавать эффективные механизмы помощи наиболее нуждающимся. Все страны и международные организации должны не только вести борьбу с пандемией, но и добиваться снижения напряженности в торговле и в технологической сфере, устранять препятствия, тормозящие экономический подъем после кризиса», — подчеркивают в МВФ.

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