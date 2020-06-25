Алматы. 25 июня. КазТАГ — Опасные для человека микроорганизмы выявили на озере Сайран в Алматы, сообщает пресс-служба аппарат акима Алмалинского района города.

«Уважаемые граждане! Доводим до Вашего сведения о закрытии восточного берега озера Сайран в связи с выявленными РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Алматы опасных для человека микроорганизмов, которые могут нанести здоровью отдыхающих значительный вред», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 июня запрещено купание на восточном берегу озера Сайран.