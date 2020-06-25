Новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа вынесли в США

Алматы. 25 июня. КазТАГ — Новое обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа вынесли в США, сообщает ТАСС.

«Федеральное большое жюри вынесло сегодня (24 июня – КазТАГ) второе обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в котором содержатся обвинения, касающиеся предполагаемой роли Ассанжа в одном из самых крупных взломов секретной информации в истории США», — говорится в пресс-релизе министерства юстиции США, опубликованном в среду.

Отмечается, что новое обвинительное заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года.

«Однако оно (новое обвинение – КазТАГ) расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж», — подчеркивается в тексте.

Речь, в частности, идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

Напомним, министерство юстиции США выдвинуло в отношении основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.