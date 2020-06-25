Черновик министра Даленова

Налоговый кодекс снова на реконструкции. Впервые в нем появится такое понятие, как «инвестиционный налоговый кредит» и выпечены вкусные пряники для рядовых налогоплательщиков. Правда, их совсем мало…

Вчера министр национальной экономики Руслан Даленов в мажилисе представил поправки в налоговое законодательство и они были одобрены в первом чтении. Проект закона охватывает несколько законодательных актов и его цель – усовершенствовать вопросы налогообложения и инвестиционный климат страны.

Кредит на налог

Безусловное новшество для предпринимателей – внедрение инвестиционного налогового кредита. Что это такое? Это форма изменения срока исполнения налогового обязательства, при которой налогоплательщику предоставляется возможность уменьшить платежи по налогу на прибыль организации с последующей уплатой суммы кредита и процентов. Условно говоря, это отсрочка налога на прибыль.

По словам министра, заем будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения условий будет начисляться пеня. И, более того, при нарушении определенных условий (например, перепродажа оборудования, приобретение которого явилось основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита), налогоплательщик будет обязан уплатить все неуплаченные ранее в соответствии с соглашением суммы налога, а также пени.

НДС: возврат станет проще

Льготы по НДС получат новые отрасли: переработка хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы. По мнению министерства, норма по уменьшению исчисленной суммы НДС будет стимулировать переработку сельхозпродукции и увеличение объема производства.

«Для упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки. Предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях», – поделился своим видением министр.

А для исключения налоговых споров планируется при применении упрощенного порядка возврата НДС в проверяемый период включать только тот период, за который предъявлено требование о возврате.

Некоторые изменения в плане налогообложения ожидают и перевозчиков, в первую очередь, социальных маршрутов. Государство считает, что куда лучше освободить социально значимые автоперевозки от уплаты НДС, чем изыскивать деньги на субсидирование. Пока эта льгота будет введена на 3 года.

Также, в целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита, предлагается признать железнодорожные перевозки до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными и применять к ним нулевую ставку НДС.

Премия для жалобщиков

Правительство станет награждать людей и даже юридические лица, которые будут сообщать о нарушениях применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (устройства). Все сигналы будут проверяться уполномоченным органом, и в случае подтверждения лицо, сообщившее о нарушениях, получит вознаграждение.

В то же время лица, сообщившие заведомо ложную информацию о фактах совершенного правонарушения, будут привлечено к установленной законом ответственности.

Оптимизация налогов

Министр предлагает объединить налоги на имущество и землю для физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). В этом случае два налога будут уплачиваться единым платежом.

При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.

Более того, для удобства налогоплательщиков, возможно, будут перенесены сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года.

Клинически осторожный вычет

Увы, но в Казахстане система вычетов более распространена для юридических, но не физических лиц. В отличие от развитых стран, Казахстан почти не практикует вычеты на социальные нужды населения. Но в будущем все должно поменяться.

Так, в законопроекте, который находится в парламенте, предусматривается налоговый вычет на медицину — в размере не более 118-кратного размера месячного расчетного показателя за определенный календарный год.

Казалось бы, наконец, все сдвинется с мертвой точки. Но инициатор поправок в налоговый кодекс действует предельно осторожно: данный вычет, оказывается, включает в себя и расходы работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни.

… И далее – везде

Какие еще изменения готовят в Нур-Султане? Для телекоммуникационных компаний предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет. Зарубежные интернет-компании, реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде, будут обязаны платить НДС. Прекращение обязательств по займу в ипотечной компании, вероятно, уже не будет рассматриваться в качестве дохода физических лиц – по аналогии с коммерческими банками.

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Изменения в Налоговый кодекс, впрочем, как и в любой другой закон – это всегда точечная реконструкция. Когда ее осуществляют, еще трудно увидеть картину целиком. К сожалению, в стране практически нет независимых экспертов, специализирующихся на экспертной оценке предлагаемых изменений. Не потому ли главный оценщик – это жизнь и практика? И не поэтому ли мы так часто возвращаемся к одним и тем же законам и каждый раз переписываем неудачно?

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