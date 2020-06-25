Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Распределение сумм резерва правительства пересмотрели в сторону увеличения в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года №187 «О реализации указа президента Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 год» следующие изменения и дополнение: (…) приложение 55 (Распределение сумм резерва правительства Республики Казахстан – КазТАГ) к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в постановлении правительства.

Так, сумма распределения сумм резерва по линии минфина увеличена с Т262 160 089 тыс. до Т266 632 639 тыс., резерв правительства увеличен с Т262 160 089 тыс. до Т266 632 639 тыс., с Т3 500 000 тыс. до Т23 500 000 тыс. увеличен чрезвычайный резерв правительства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств. Вместе с тем, с Т257 710 089 тыс. до Т242 182 639 тыс. снижен резерв кабмина на неотложные затраты.