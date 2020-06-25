Руководство Иле-Алатау не смогло исключить «человеческий фактор» при оплате за въезд

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Генеральный директор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Дамир Maлгельдиев не смог исключить «человеческий фактор» при оплате за въезд.

«Проблема – исключить полностью человеческий фактор. Сегодня мы не исключили в связи с тем, что оплата на сегодня ведется с человека», — сказал Maлгельдиев, отвечая на вопрос члена общественного совета по Иле-Алатаускому нацпарку Дмитрия Васильева, почему перестал работать контроль туристов в нацпарке по карточкам «Оңай», по SMS-оплате, на онлайн-заседании общественного совета парка в четверг.

Он утверждает, что в начале 2019 года в парке запустили автоматизированную систему платежей, и сегодня оплата за въезд в парк ведется с каждого человека, посещающего особо охраняемую территорию.

«На сегодня на контрольно-пропускных пунктах установлены терминалы безналичного расчета, также можно оплатить через онлайн-систему Kaspi. Мы работаем с нашим уполномоченным органом по вопросу автоматизации КПП, чтобы исключить человеческий фактор и брать оплату с автомашин, с разбиением на легковую, грузовую, и среднюю», — уверяет Maлгельдиев.