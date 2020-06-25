Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 26 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане 26 июня утром и днем ожидается гроза. В Нур-Султане 27-28 июня ожидается дождь, временами сильный. Временами гроза. 27 июня днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем 27, сутки 28 июня порывы 15-20 метров в секунду. 27 июня понижение температуры днем до 10-12 тепла», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«27 июня в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Понижение температуры 26-27 июня ночью до +3+11, днем до +13+18», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«27-28 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 27-28 июня понижение температуры ночью до +2+10, днем до +10+18 тепла», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 85-90%.

«27-28 июня в Павлодарской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы 23-28 метров в секунду. 28 июня понижение температуры ночью до +5+10, днем до +10+18», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«27-28 июня в Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы 23-28 метров в секунду. 27-28 июня в северной части области понижение температуры днем до 13-18 тепла», — предупреждают синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«Днем 28 июня в Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, на юге сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 28 июня понижение температуры днем до +15+23», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.