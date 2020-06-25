Токаев: Глобализация остановилась из-за КВИ, преобладает национализм, каждый сам за себя

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Наблюдается тенденция преобладания национализма в международных отношениях, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мир изменился. Казавшийся неизбежным процесс глобализации приостановился под влиянием пандемии (коронавирусной инфекции, КВИ – КазТАГ). Государства начали обособляться, придерживаться принципа «каждый сам за себя». Заметна тенденция преобладания национализма в международных отношениях. Я это прогнозировал еще в 2008 году. Но тогда мое заключение не поддержали политики и ученые. Даже вопрос разработки вакцины против коронавируса сейчас решается вне международных отношений, а по принципу «каждый сам за себя», — сказал Токаев в опубликованном в четверг интервью газете «Ана тілі».

По его мнению, не проявляет активность и единственная в своем роде Организация объединенных наций (ООН), как структура, объединяющая все народы.

«Растут противоречия между крупными державами. Обострились региональные конфликты. Это тенденция не на руку Казахстану, как региональному государству. Наша экономика ощущает издержки из-за санкционных и политических противостояний», — отметил глава государства.