Участие граждан в митингах по призывам извне ставит страну в неудобное положение – Токаев

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Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Участие граждан в митингах по призывам извне ставит страну в неудобное положение, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В последнее время участились митинги. Во многих случаях наши граждане ведутся на провокации кого-то извне. Это в условиях усиления региональной конкуренции ставит Казахстан в неудобное положение на международной арене», — сказал Токаев в опубликованном в четверг интервью газете «Ана тілі».

Он напомнил о принятом законе о мирных собраниях, но отметил недопустимость участия в митингах иностранцев и детей.

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