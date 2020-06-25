В Байконыре досрочно начался референдум по «обнулению» сроков правления Путина

Байконыр. 25 июня. КазТАГ – В Байконыре на избирательных участках началось досрочное голосование с 25 по 30 июня на референдуме по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, передает КазТАГ.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года №354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», — сообщает администрация города Байконыр.

Подготовку и проведение общероссийского голосования на территории города осуществляет территориальная избирательная комиссия Байконура.

В настоящее время в соответствии с постановлением главы администрации Байконыра «Об образовании на территории города Байконур избирательных участков, участков референдума» в городе образованы семь участковых избирательных комиссий, определены местонахождение и границы избирательных участков, утверждены члены комиссий, которые приступили к работе с 16 июня.

Проведение голосования до дня голосования (в период с 25 по 30 июня) будет проводиться по следующему графику:

Голосование вне помещения для голосования (выездное): с 12.00 до 16.00 – будни; с 14.00-18.00 – выходные, праздничные.

Голосование на избирательном участке: с 16.00 до 20.00 – будни; с 10.00 до 14.00 – выходные, праздничные дни.

Всего, согласно спискам, переданным в территориальные избирательные комиссии, около 13 тыс. граждан Российской Федерации, проживающих и работающих на комплексе Байконур, имеет право участвовать в референдуме, назначенном на 1 июля 2020 года.

Таким образом, все граждане России, имеющие право голоса, проживающие постоянно или находящиеся временно в Байконыре, получат возможность проголосовать на избирательных участках города. Для иногородних граждан России выделен специальный участок, расположенный в здании электрорадиотехнического техникума имени М.И. Неделина.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России — система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений с принятием референдума может стать «обнуление» президентских сроков Путина – он сможет выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.