Алматы. 25 июня. КазТАГ — У 30% пациентов коронавирус может привести к необратимым последствиям для здоровья, вызывая нарушения в работе легких, сердца и мозга, сообщает Daily Mail.

«Как указывается в руководстве Национальной службы здравоохранения Великобритании, утечка которого произошла на днях, примерно у 30% выживших после COVID-19 останутся такие же необратимые повреждения легких, как после атипичной пневмонии или MERS. У выживших могут остаться «постоянные физические, когнитивные и психологические нарушения», включая синдром хронической усталости», — говорится в сообщении.

Другие исследования показали, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может повреждать такие органы, как сердце, печень, почки и кровеносные сосуды.

«В статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiology в марте, сообщалось, что у каждого пятого из 416 пациентов COVID-19, госпитализированных в Ухань (Китай), коронавирус дал осложнения на сердце. Другое исследование из Уханя, опубликованное в феврале, показало, что у 16 из 36 пациентов, переведенных в реанимацию, развилась аритмия. Считается, что проблемы с сердцем возникают в результате того, что вирус запускает «цитокиновый шторм», когда иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию. Это приводит к воспалению сердечной мышцы. В результате сердце сокращается слабее, вызывая такие симптомы, как одышка», — отмечается в публикации.

Кроме того, сообщается, что пациенты, которые остаются в больнице в течение нескольких недель или переживают рецидив заболевания, могут потерять подвижность.

Также в документе говорится, что у каждого седьмого пациента, который попал с коронавирусом в реанимацию, могут быть долговременные повреждения мозга.

«У 70% из них разовьется бред, который в одном из пяти случаев приведет к стойким когнитивным нарушениям», — говорится в статье.

Как сообщается, некоторые пациенты будут страдать от «посттравматического стресса, тревоги или депрессии», а также неделями страдать от хронической усталости и месяцами – от дыхательной недостаточности.

Однако данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что уровень смертности при атипичной пневмонии и при MERS как минимум в 10 раз выше, чем при COVID-19.