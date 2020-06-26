Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — 465 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане за сутки, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«Зарегистрировано 465 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ) среди симптомных носителей (темп прироста составил 2,4%)», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июня в Казахстане, распространенном в пятницу.

По данным МВК, всего в стране подтверждено 19 750 случаев заболевания коронавирусом.