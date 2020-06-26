Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Дождь ожидается в пятницу в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане облачно, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13, во второй половине дня порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +17+19.