Более 11 млн масок и пар перчаток пытались незаконно вывезти из РК в период пандемии

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 11 млн масок и пар перчаток пытались незаконно вывезти из Казахстана в период пандемии, сообщил заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко.

«К сожалению, даже в период пандемии противоправная деятельность через границу не прекращается. Так, нами пресечены факты вывоза из страны более 7 млн защитных масок, более 20 тыс. респираторов, 3 тыс. защитных костюмов, около 4 млн защитных перчаток медицинского назначения», — сказал Фисенко на брифинге в пятницу.

Кроме того, он сообщил, что имели место попытки пересечения границы по поддельным документам.

«Более того, несмотря на снижение потока, выявляются факты попытки пересечения границы по поддельным и чужим документам. Нарушители пытаются укрыться в автотранспорте, а также не прекращаются попытки провоза отдельной запрещенной и ограниченной к перемещению продукции», — добавил Фисенко.