Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Большинство авиапассажиров за последнюю неделю прибыли из Турции в РК без справки, сообщил главный санитарный врач на транспорте МЗ РК Садвакас Байгабулов.

«С 20 июня, с момента возобновления международных авиарейсов, совершено в Казахстан из Турции 17 авиарейсов. Прибыло 2163 пассажира, со справками было 465», — сказал Байгабулов на брифинге в пятницу.

При этом он заверил, что симптомов коронавируса ни у кого из прибывших пассажиров не было.

«Следует отметить, что в процессе полета проводится анкетирование и в аэропорту прилета проводится бесконтактная термометрия и у прибывающих пассажиров температуры и других симптомов, не исключающих COVID-19 не было обнаружено», — добавил он.