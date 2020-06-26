Большинство авиапассажиров за последнюю неделю прибыли из Турции в РК без справки

Новости 48 0
Бий с тенью Бий с тенью
1662

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Большинство авиапассажиров за последнюю неделю прибыли из Турции в РК без справки, сообщил главный санитарный врач на транспорте МЗ РК Садвакас Байгабулов.

«С 20 июня, с момента возобновления международных авиарейсов, совершено в Казахстан из Турции 17 авиарейсов. Прибыло 2163 пассажира, со справками было 465», — сказал Байгабулов на брифинге в пятницу.

При этом он заверил, что симптомов коронавируса ни у кого из прибывших пассажиров не было.

«Следует отметить, что в процессе полета проводится анкетирование и в аэропорту прилета проводится бесконтактная термометрия и у прибывающих пассажиров температуры и других симптомов, не исключающих COVID-19 не было обнаружено», — добавил он.

Похожие материалы:

  1. Казахстан возобновляет авиасообщение еще с 11 странами
  2. Названы ограничительные меры в отношении пассажиров, прибывающих в РК из семи стран
  3. На ЕНТ в Казахстане не понадобятся справки на COVID-19 и перчатки
  4. Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде
  5. Карантинные меры усилили на неделю в Костанайской области

Новости партнеров

Загрузка...