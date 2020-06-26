Бывшие аким Актау и заместитель акима Мангистауской области поменялись креслами

Актау. 26 июня. КазТАГ – Бывший аким Актау Галымжан Ниязов стал заместителем акима Мангистауской области, сообщает «Лада».

«Сегодня распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента РК, заместителем акима Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов», — говорится в сообщении в пятницу.

Ниязов был акимом Актау с ноября 2017 года, до этого с марта 2016 года по ноябрь 2011 года возглавлял департамент ТОО «СК-Фармация», а еще раньше – с августа 2014 года по март 2016 года был руководителем управления государственных закупок Кызылординской области.

«Акимом Актау стал Нурдаулет Килыбай. Ранее он занимал должность заместителя акима Мангистауской области», — сказано в сообщении.

Килыбай был замакима Мангистауской области с 2018 года, до этого с ноября 2017 года был председателем правления – генеральным директором АО «Темиржолсу», а еще раньше – с сентября 2015 года по ноябрь 2017 года занимал пост исполнительного директора АО «НК «ҚТЖ» – президента АО «Пассажирские перевозки».