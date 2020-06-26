Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Данияр Есин покинул пост вице-министра информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Есин Данияр Нурашович освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении в пятницу.

Есин занимал пост замглавы МИОР с июня 2019 года, до этого с марта 2018 года по июнь 2019 года возглавлял управление по делам общественного развития Нур-Султана, а еще раньше – в 2016-2018 годы был руководителем столичного управления по делам религий.