Обязательства о маркировке соответствующих продуктов знаком «ГМО» вступило в силу в ЕАЭС

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Обязательства о маркировке продуктов знаком «ГМО» при наличии в них генно-модифицированных организмов (ГМО) вступило в силу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«​26 июня этого года в странах ЕАЭС завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением ГМО, знаком «ГМО», — говорится сообщении в пятницу.

Соответствующие изменения были приняты решением совета комиссии от 20 декабря 2017 года №90 и вступили в силу с 26 декабря 2018 года.

«Начиная с 26 июня 2020 года, маркировка пищевой продукции, полученной с применением ГМО, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО». Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал ГМО, то их содержание в ней, не превышающее 0,9%, считается случайной или технически неустранимой примесью», — пояснили в ЕЭК.

Такие товары, уточнили в комиссии, не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения.

«Обращение пищевой продукции, полученной с применением ГМО, без маркировки знаком «ГМО», но с указанием необходимой информации, определенной союзным техрегламентом, допускается в течение срока годности такой пищевой продукции, установленного изготовителем», — сказано в сообщении.