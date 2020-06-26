Бывший госинспектор администрации президента получил пост замглавы МИОР Казахстана

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Заместителем министра информации и общественного развития Казахстана назначен Болат Тлепов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Тлепов Болат Анапияевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Тлепов с ноября 2019 года работал государственным инспектором администрации президента, до этого в 2017-2019 годы был советником посольства Казахстана в России, а еще раньше – в 2015-2016 годы занимал пост советника вице-премьера.

Ранее сообщалось, что Данияр Есин покинул пост вице-министра информации и общественного развития Казахстана.