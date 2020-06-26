Токаев дал поручения кабмину и новому руководству минздрава в связи с ситуацией с COVID-19

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Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству и новому руководству министерства здравоохранения в связи с ситуацией с COVID-19, передает корреспондент агентства.

«Правительству и новому руководству минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», — сообщил Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.

Напомним, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Елжана Биртанова от должности главы минздрава и назначил министром Алексея Цоя, который с февраля 2019 года до 22 июня 2020 года руководил Медицинским центром управления делами президента, до этого был вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения. 22 июня он был назначен первым вице-министром здравоохранения.

26 июня Лязат Актаева покинула пост заместителя министра здравоохранения, новым вице-министром стала Ажар Гиният.

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