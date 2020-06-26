Бывший завотделом администрации президента стал зампредом Нацбанка Казахстана

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Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост заместителя председателя Национального банка Данияра Вагапова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Вагапов Данияр Валерьевич освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан. (…) Распоряжением главы государства Вагапов Данияр Валерьевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в сообщениях Акорды в пятницу.

Вагапов был завотделом администрации президента с мая 2018 года, до этого с августа 2014 года по май 2018 года занимал пост ответственного секретаря министерства национальной экономики, а еще раньше – с сентября 2013 года по август 2014 года возглавлял комитет торговли министерства экономики и бюджетного планирования.

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