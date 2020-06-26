День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане

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Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: «22-1. День Абая – 10 августа», — говорится в проекте постановления правительства.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.

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