День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: «22-1. День Абая – 10 августа», — говорится в проекте постановления правительства.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.