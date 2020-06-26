Функции центрального аппарата МВД и его ведомств планируют расширить в Казахстане

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Функции центрального аппарата (ЦА) министерства внутренних дел и его ведомств планируют расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве внутренних дел Республики Казахстан (…) в функциях центрального аппарата: (…) дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания: «24-1) разрабатывает и утверждает инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», — говорится в проекте постановления правительства.

Также, в случае принятия поправок, ЦА будет не разрабатывать, а утверждать типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации. Вместе с тем, ЦА может перестать разрабатывать правила подготовки водителей механических транспортных средств.

Также ЦА может начать осуществлять выдачу: заключения на соответствие гражданского и служебного оружия и патронов к нему криминалистическим требованиям; разрешения юридическим лицам на ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Вместе с тем, ожидается, что ЦА будет утверждать правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами Республики Казахстан и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, но может лишиться права утверждать образцы проездного документа и порядок его выдачи.

Кроме того, ЦА, при принятии поправок, будет разрабатывать и утверждать правила организации научно-исследовательской деятельности в системе органов внутренних дел.

Помимо этого, могут добавиться функции, согласно которым ЦА: утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения правила оказания медицинской помощи лицам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, задержанным, заключенным под стражу и помещенным в специальные учреждения; утверждает совместно с уполномоченным органом в области здравоохранения правила осуществления охраны государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением; утверждает совместно с уполномоченным органом в области здравоохранения правила оборудования государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением инженерно-техническими средствами охраны.

В функциях ведомств намерены исключить выдачу разрешения юридическим лицам на ввоз на территорию Казахстана, вывоз с территории Казахстана и транзит через территорию Казахстана наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Вместе с тем, могут появиться новые функции, согласно которым ведомство: разрабатывают правила оказания медицинской помощи лицам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, задержанным, заключенным под стражу и помещенным в специальные учреждения; осуществляет охрану государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением; разрабатывает правила осуществления охраны государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением; разрабатывает правила оборудования государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением инженерно-техническими средствами охраны; обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан; разрабатывает правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами Республики Казахстан и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства; разрабатывает типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации; разрабатывает правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«Целью проекта является приведение положения о министерстве внутренних дел в соответствие с законами «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Об охранной деятельности», «О дорожном движении», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», проектом Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также закрепление полномочий министра внутренних дел по утверждению ряда нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел», — сообщил в пояснительной записке к поправкам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.