Алматы. 26 июня. КазТАГ – Понедельник может перестать быть санитарным днем для рынков Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Ввиду того, что мы приостанавливаем деятельность рынков на выходные, у них будет возможность провести санитарный день в субботу или воскресенье. Таким образом, рынки могут вновь начать свою работу уже с понедельника», — сообщил в пятницу заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

В горакимате напомнили, что городской комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение закрыть крупные торговые сети, крытые рынки, фитнес-центры и объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате на период выходных 27-28 июня.