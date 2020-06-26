Понедельник может перестать быть санитарным днем для рынков Алматы

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Алматы. 26 июня. КазТАГ – Понедельник может перестать быть санитарным днем для рынков Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Ввиду того, что мы приостанавливаем деятельность рынков на выходные, у них будет возможность провести санитарный день в субботу или воскресенье. Таким образом, рынки могут вновь начать свою работу уже с понедельника», — сообщил в пятницу заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

В горакимате напомнили, что городской комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение закрыть крупные торговые сети, крытые рынки, фитнес-центры и объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате на период выходных 27-28 июня.

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