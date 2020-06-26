Туркестан. 26 июня. КазТАГ – Карантинный режим в Туркестанской области решили сохранить до стабилизации ситуации, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане.

«Карантинный режим в Туркестанской области сохранится до стабилизации ситуации», — сообщил в пятницу заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Туркестанской области Алдаркул Ахметов.

Режим работы рынков (продовольственных, непродовольственных, авторынков) ограничен в понедельник-пятницу с 10.00 до 16.00, а объектов общественного питания (до 50 мест) с соблюдением социальных расстояний – с 10.00 до 21.00. Данным объектам запрещается работать в субботу-воскресенье.

Время работы салонов красоты, парикмахерских ограничено с 10.00 до 20.00.

Запрещена деятельность объектов и организаций туризма (дома отдыха, туристические базы, бассейны, пляжи) в сфере обслуживания проживания населения, за исключением гостиниц и санаториев, работа дежурных групп в дошкольных организациях, образовательных центров, кружков и детских коррекционных кабинетов.

Работа общественного транспорта города ограничена в рабочие дни с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

В субботу-воскресенье работа общественного транспорта будет приостановлена.

«В будние дни супермаркеты, минимаркеты и магазины возле дома должны обслуживать покупателей с 10.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 18.00. В сфере торговли, в том числе ларьки по продаже блюд, фастфуда, мороженого, напитков, будут открыты только в рабочие дни с 10.00 до 18.00 с ограничением времени (понедельник-пятница). Во всех организациях, независимо от форм собственности, запрещается проведение собраний, совещаний, конференций, форумов, семинаров и других мероприятий с массовым пребыванием людей», — добавил Ахметов.