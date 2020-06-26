Национальный центр коррекционной педагогики переименовали в Алматы

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики переименовали в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Переименовать республиканское государственное учреждение «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики» министерства образования и науки Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

МОН поручено принять меры, вытекающие из постановления кабмина.