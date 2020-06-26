Алматы. 26 июня. КазТАГ — Казахстан и Кыргызстан внесли в список стран с ускоренным распространением коронавируса, сообщает «Российская газета».

«В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры. Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, наиболее значительный всплеск зафиксирован в 11 странах, включая Армению, Швецию и Молдавию. (…) Позже ВОЗ назвала все 11 обозначенных стран. Помимо вышеназванных в этот список вошли также Азербайджан, Северная Македония, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово», — говорится в сообщении.

Клюге напомнил, что он неделями говорил о риске повторной вспышки, в то время как страны корректируют карантинные меры.

«В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью – за последние две недели число новых случаев увеличилось в 30 странах. В 11 из этих государств ускоренная передача вируса привела к очень значительной вспышке, которая, если ее не взять под контроль, снова поставит системы здравоохранения на грань», — заявил он во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, среднее количество новых случаев COVID-19 в Европе, фиксируемых ежедневно, все еще держится на отметке в 20 тыс.

«Каждые сутки в Европе от коронавируса умирает более 700 человек», — отметил Клюге.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 19 750 зараженных коронавирусом, 12 220 выздоровевших, 147 летальных случаев и 13 560 бессимптомных носителей.