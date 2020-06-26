«Судьба казахского народа находится на весах истории». «Евразийский проект — это продолжение естественного хода истории». «Американский лайк казахстанским реформам». «Реклама в Instagram, расходы на имидж, роскошная мебель: на что тратит деньги фонд медстрахования?»

Сетевой Казахстан 26 июня 2020г.

INFORM . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Судьба казахского народа находится на весах истории» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал интервью республиканской газете «Ана тiлi». МИА «Казинформ» представляет читателю полный текст в переводе на русский язык — Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции. Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда.

KAZPRAVDA . KZ . Игорь ПРОХОРОВ – «Проект успешного развития» — Особые качества Нурсултана НАЗАРБАЕВА – основателя казахстанской государственности, политического лидера, стратега и реформатора – особенно ярко проявились в решении вопроса о переносе столицы государства. И не случайно именно его именем назван город, которым восхищаются сейчас и казахстанцы, и многочисленные гости нашей столицы. Благодаря всемерной поддержке и заботе Елбасы был принят ряд важных решений и инициатив, нацеленных на повышение эффективности управления, развитие экономики, поддержку бизнеса, обеспечение благополучия горожан. Город по праву стал локомотивом развития всего Казахстана, символом успехов и достижений независимости.

Кадыржан АБУЕВ – «Был рожден для великих свершений» — Наш славный земляк, чингизид, потомок славного хана Абылая Шокан (настоящее имя Мухаммед Канафия) УАЛИХАНОВ был рожден для великих свершений и исполнил эту высокую миссию блистательно. В нынешнем году исполняется 185 лет со дня его рождения. Природа наделила его феноменальными способностями, однако судьба к нему была немилостива, отпустив всего лишь неполных 30 лет жизни. Тем не менее за это короткое время он сумел сделать столь много, что его труды составляют 6 томов, а в виде отдельного тома были изданы его художественно-графические рисунки.

TIME . KZ . «Американский лайк казахстанским реформам» — В газете The Washington Times вышла статья эксперта Джесси Джейн ДАФФ «Казахстан укрепляет демократию благодаря гражданской активности и расширению прав и возможностей женщин». Не каждый день американские периодические издания обращают внимание на ситуацию в нашей стране. В результате появилось много перепечаток, комментариев и обсуждений в казахстанских СМИ, а также в социальных сетях. В интервью «Времени» политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ попытался разобраться, зачем сержант-артиллерист Корпуса морской пехоты США в отставке озаботилась демократией в Казахстане.

CAMONITOR . KZ . «Можно ли назвать Алихана Букейханова казахским Ганди или Манделой?» — Дина АМАНЖОЛОВА, доктор исторических наук, профессор (Россия) — На мой взгляд, вряд ли стоит проводить такие параллели, хотя любые сравнения, наверное, могут иметь место. В любом случае нужно рассматривать роль каждой личности в истории конкретно. Да, и Ганди, и Мандела были против насилия, но не смогли предотвратить его и меняли свою стратегию и тактику. Букейханов был частью российской политической элиты в 1917 году, а также государственным служащим — комиссаром Временного правительства в его Туркестанском комитете. Его жизненная траектория и политическая эволюция менялись под давлением объективных обстоятельств революции и гражданской войны — так же, как и у других национальных деятелей в других регионах России.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Парадоксы евразийской интеграции» — Казахстан за годы независимости инициировал и принял участие в создании ряда международных организаций, но ни одна из них, пожалуй, не вызывала таких противоречивых оценок, как Евразийский экономический союз (ЕЭАС)… Евразийская идея, с которой часто спорят профессиональные историки, шире чем перечень взаимных претензий; это феномен скорее культурный и политический. И ценность евразийской интеграции в том, что речь идет о новом цивилизованном союзе, основанном на общности менталитета и исторической судьбе. Россия не стала бы сверхдержавой, не пройди она монгольское завоевание. Казахстан не стал был развитым аграрно-индустриальным государством, не будь советской модернизации. Сегодня предпосылок для создания единого государства, объективно говоря, нет, а вот Евразийский проект — это продолжение естественного хода истории.

Данияр АШИМБАЕВ – «Что происходит в системе здравоохранения?» — Последнее время этот вопрос звучит практически ежедневно. Запутанные решения властей, непонятная статистика, рост заболеваемости, нехватка мест в больницах и медпрепаратов — все это говорит о серьезных проблемах. Давайте попробуем разобраться… Таким образом, государственная политика в области охраны здоровья реализуется с одной целью: минимизации финансовых затрат государства на строительство, ремонт медицинских учреждений, закупки медоборудования, подготовку кадров, а также, собственно, на лечение граждан. В принципе, ничего другого ждать и не следовало: отраслью руководят специалисты по госзакупкам и корпоративному управлению, а не опытные медицинские работники, врачи или ученые.

TENGRINEWS . KZ . Ренат ТАШКИНБАЕВ — «Парацетамол теперь новый имбирь. Что думают аптекари о дефиците лекарств» — «Парацетамол и градусники — новый имбирь», — шутят люди в социальных сетях, намекая на ажиотаж вокруг корня имбиря, который охватил многих граждан еще во время режима ЧП. Как мы помним, было время, когда цены на имбирь взлетели, он стал дефицитом, а потом корень вновь стали продавать по прежней стоимости, и он снова из товара первой необходимости превратился в нишевый товар — либо для гурманов, либо для тех, кто и раньше его употреблял для профилактики. И вот теперь в аптеки выстраиваются очереди, но уже не за народными средствами, а за лекарствами. Предположительно, аптечный ажиотаж начался из-за заявлений врачей о том, что люди с легкой формой коронавируса могут лечиться дома.

AZATTYQ . ORG . «Верхи не могут, низы не хотят. Эксперт — о всплеске коронавируса, причинах и последствиях» — Почему в Казахстане стремительно растет число заразившихся коронавирусом? К каким выводам приходят специалисты спустя три месяца после вспышки COVID-19? Что делать, если тест на вирус дал положительный результат, но госпитализация не последовала? Об этом и не только Азаттык побеседовал с Еленой ХЕГАЙ, магистром общественного здравоохранения и преподавателем Ассоциации семейных врачей.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Реклама в Instagram, расходы на имидж, роскошная мебель: на что тратит деньги фонд медстрахования?» — Пандемия коронавируса отчетливо дала понять, что в здравоохранение страны оказался перенаправлен огромный поток бюджетных денег. В стороне от удовлетворения своих аппетитов за счет налогоплательщиков не остался и фонд социального медицинского страхования, так или иначе причастный к сфере. Пока люди сидели на карантине, а поликлиники пустовали, ведь всю привычную толпу бабулек с дедушками отправили на самоизоляцию, как, впрочем, и всех остальных, руководство фонда не сидело сложа руки, не особенно экономя финансы. Правда, расходы организации были далеки от медицинской тематики. Экономисты Рахим ОШАКБАЕВ и Арман БЕЙСЕМБАЕВ назвали фонд абсолютно бесполезной организацией, а их траты – бессмысленными.

«Исследование: нефтяники-экспаты зарабатывают в 20 раз больше местных специалистов» — Опираясь на данные из открытых источников, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Нурлан ЖУМАГУЛОВ провел исследование и составил таблицу со средними зарплатами иностранных и казахстанских рабочих в нефтедобывающих компаниях. Результаты проделанной работы в очередной раз дали понять, кому на наших землях жить хорошо.

EHONEWS . KZ . «Абай Ерекенов: захват природоохранных земель происходит под соусом «экологического туризма»» — Скандал, связанный с передачей заповедных земель национального парка «Иле-Алатауы» частной компании на 49 лет, вскрыл факты участия в данной сделке бизнесменов из ОАЭ и высокопоставленных чиновников. Представители общественных организаций до сих пор требуют от правительства раскрытия всех данных о проведении тендеров по передаче природоохранных территорий коммерческим структурам. Известный эколог и общественный деятель из движения «Защитим Кок-Жайлау» Абай ЕРЕКЕНОВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав данную ситуацию.

INFORMBURO . KZ . «Как пандемия и самоизоляция повлияли на общество» — Социолог Гульмира ИЛЕУОВА считает, что государство рискует повысить градус социального недовольства с далеко идущими негативными последствиями — Я даже не беру здесь общее ухудшение социально-экономической обстановки в стране. А обращаю внимание на то, что при проведении социсследований на вопрос, что может спровоцировать вас на протестные действия, одной из главных причин называлась медицинская – халатность и безответственные действия врачей и медработников… В данное время фиксируется снижение доверия населения к действиям властей. И пока что мы наблюдаем, что государственные органы заняли удобную позицию, обвиняя население в нарушении карантинных мер как основной причины распространения заболевания. Но как тогда объяснить выросший уровень заражений среди казахстанских чиновников и особенно чиновников высокого уровня – получается, тоже руки не мыли?

365 INFO . KZ . «Врачи тупеют в поликлиниках, выполняя работу среднего медперсонала» — Специалисты должны работать в операционных и с тяжелыми больными, а не измерять температуру и давление. Президент Национальной ассоциации Primary health care Толебай РАХЫПБЕКОВ уверен, что 60-70% работы врачей в поликлиниках — совершенно бесполезное занятие. В то время как стационары задыхаются от нехватки узкопрофильных специалистов. Эксперт объяснил причины этого парадокса.

«Дискриминация женщин в Казахстане усилилась после распада СССР» — Проявления сексизма в Казахстане – итог гендерного неравенства. Но чтобы это изменить, недостаточно новых законов и уж тем более простых призывов стать другими, считает социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. В обществе должны измениться базовые культурные представления о человеке, о «нормальном мужчине» и «нормальной женщине». Нужна трансформация ценностей, определяющих отношения между людьми.

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