Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ — Похолодание и дожди ожидаются на севере, северо-западе и в центре Казахстана 27-29 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне активной циклонической деятельности. Серия северных циклонов принесет обильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах: понижение температуры ночью в северной половине республики до +2+10, днем до +10+18», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град.