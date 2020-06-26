Казахстанские дети могут поехать к своим бабушкам и дедушкам в Россию – КНБ РК

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане порядок пограничного контроля позволяет детям сейчас выехать в Россию, к своим дедушкам-бабушкам, заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля пограничной службы (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК Олег Фисенко.

«Несовершеннолетние дети, в том числе, в сопровождении родителей, могут выехать к своим бабушкам и дедушкам, (в Россию – КазТАГ). Наш порядок позволяет это сделать», — сказал Фисенко, отвечая на вопросы на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, выезд казахстанских граждан для воссоединения с семей, возможен.

А вот парам, которые из-за карантина остались в разных странах, но хотят быть вместе и не знают, как формализовать свои отношения, «придется пока подождать».

«Даже если (КНБ РК – КазТАГ) примем решение, что (можно – КазТАГ) выехать, то российская сторона, скорее всего, не разрешит въезд такой категории граждан, нужно дождаться открытия границ», — добавил Фисенко.