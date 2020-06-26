Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Назначен первый вице-министр здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шоранов Марат Едигеевич назначен на должность первого вице-министра здравоохранения РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Шоранов с сентября 2019 года был заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования», до этого в 2019 году возглавлял управление общественного здравоохранения Нур-Султана, а еще раньше – в 2017-2019 годы исполнял обязанности руководителя, а также был руководителем управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.