Для чего нужны поправки в закон «Об игорном бизнесе»?

На рассмотрении в Сенате находятся поправки в закон «Об игорном бизнесе». Какие изменения ожидают игорную отрасль и какие цели преследует государство, читайте в нашем материале.

Скандальные раскрытия схем отмывания денег известными букмекерскими конторами еще раз доказали необходимость значительных изменений в сфере. Игорную отрасль, в частности букмекерские конторы, в ближайшее время ожидают серьезные реформы.

В настоящее время существенной проблемой госрегулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор и тотализаторов, в том числе в онлайн пространстве — это порядка 50-80% оборота.

«В связи с этим предлагается создание центра учета ставок, при этом все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронные платежные системы должны учитываться в нем. Единый учет всех платежей, поступающих в букмекерские конторы и тотализаторы позволит исключить теневой оборот, повысить собираемость налогов, упростит контроль», — сообщила Министр культуры и спорта Актоты Райымкулова.

Примеры подобных реформ показывают, что участники рынка в начале сопротивляются, но когда все начинает работать, в выигрыше остаются и сами бизнесмены, и их клиенты, и люди, кто лишь косвенно связан с данной сферой.

Похожий подход был реализован в лотерейной отрасли в 2016 году. За 4 года работы единый оператор лотереи обеспечил продажу лотерейных билетов, выплату выигрышей казахстанцам, налоговые поступления в бюджет, отчисления на развитие спорта, а также создание дополнительного источника доходов и рабочих мест. Таким образом, налоговые отчисления оператора лотереи в 2019 году превысили совокупные налоги порядка 70-ти лотерейных компаний, действовавших до проведения реформы.

Один из важных пунктов — вывод букмекерских контор и тотализаторов в игорные зоны в Капчагай и Боровое.

После переноса казино в специальные зоны люди, страдающие игорной зависимостью, переориентировались на ставки в букмекерских конторах. Как бы ни пытались аналитики все просчитать, результат матча никогда не узнать заранее, а потому риск «прогореть» высок. И люди с игорной зависимостью в надежде «отыграться» заключают все новые пари, лишая себя и своих родных всего имущества. В поправках к закону появляется возможность оградить таких людей от возможности ставить на что-либо, играть в азартные игры по собственному заявлению.

Власти считают, что данные поправки в закон об игорном бизнесе способны повысить доходы государства, спасти немало семей от долгов и разорения, а также сделать работу букмекерских контор более прозрачной.

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