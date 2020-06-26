Экс-чиновников подозревают в махинациях с землей у аэропорта Алматы в составе ОПГ

Талдыкорган. 26 июня. КазТАГ – Бывшего заместителя акима и ряд других экс-чиновников в Алматинской области подозревают в участии в организованной преступной группе (ОПГ), сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области, бывшых главных специалистов ГУ «Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района» по подозрению в участии в организованной преступной группе», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По версии следствия, «указанные лица в период времени 2015-2019 годов в составе ОПГ под руководством бывшего акима Панфиловского сельского округа в окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта Алматы путем предварительного незаконного изъятия из земель государственного фонда распродали в пользу потенциальных покупателей 191 земельный участок для строительства жилых объектов общей площадью 12,733 га, тем самым причинив тяжкий вред охраняемым интересам государства».

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

10 января 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.

16 января выяснилось, что строительство дома у аэропорта Алматы, в который врезался самолет Bek Air, не согласовывали с отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района.

2 апреля в антикоррупционной службе сообщили, что бывших акимов и ряд чиновников подозревают в махинациях с землей близ аэропорта Алматы.

24 июня стало известно, что в Талгаре начался суд по делу о махинациях с землей в районе крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы.