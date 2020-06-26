Подъемы уровней воды ожидаются в ближайшие дни в горных реках Алматы и области

Талдыкорган. 26 июня. КазТАГ – Подъемы уровней воды ожидаются в ближайшие дни в горных реках Алматы и Алматинской области, сообщает пресс-служба областного ДЧС.

«В связи с прогнозом дождей, местами сильных 27-28 июня в горных районах Алматинской областей и прилегающих территориях города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на горных реках», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Спасатели призвали граждан быть предельно внимательными и воздерживаться от поездок в горы.