Минобороны РК о хищении Т92 млн: Вопрос о качестве строительства поднимался неоднократно

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Вопрос о качестве строительства военных объектов поднимался неоднократно, сообщает пресс-служба министерства обороны, касательно уголовного дела о хищении Т92 млн в Жезказгане.

«В 2015-2016 годах главным управлением расквартирования войск ВС (вооруженных сил – КазТАГ) РК были заключены договоры с подрядной организацией на проведение строительных работ в одной из воинских частей. Строительно-монтажные работы завершены своевременно. Объект был сдан в соответствии с установленными договором сроками. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписан 26 сентября 2016 года.Вместе с тем, до настоящего времени часть зданий не эксплуатируется по причине несоответствия требованиям безопасности режимных помещений. Нынешним руководством Министерства обороны неоднократно поднимался вопрос о качестве строительства военных объектов, фактах недобросовестного исполнения договоров прошлых лет, а также недопустимости безучастности ответственных должностных лиц в данных вопросах», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В частности, уточнили в оборонном ведомстве, «эта проблема была озвучена министром обороны на аппаратном совещании 15 июня текущего года, и дано указание принять меры в соответствии с действующим законодательством».

Напомним, ранее стало известно, что антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства «Главное управление расквартирования войск ВС РК» минобороны по подозрению в совершении коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка Т92 млн, которые были выделены на строительство объекта «Комплексное здание отдельной радиолокационной роты города Жезказган», а хищение, по версии следствия, осуществлялось «путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ».