Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Здания четырех судов в Нур-Султане закрыты на карантин, сообщила пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова.

«Закрыты на карантин следующие суды: 1. Суд города Нур-Султан; 2. Сарыаркинский районный суд; 3. Суд района «Байконур»; 4. Суд №2 района Алматы. Оставшиеся суды столицы функционируют в прежнем режиме: судопроизводство осуществляется дистанционно», — сообщила Баянова в пятницу.

Ранее она сообщала, что в связи с заболеванием СOVID-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин.

«Онлайн рассмотрение судебных дел перенесенo на более поздние сроки, за исключением административных дел, а также материалов, связанных с санкционированием мер пресечения, продлением срока содержания под стражей и отдельных материалов, не терпящих отлагательств», — сообщала пресс-секретарь.