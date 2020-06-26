Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области на субботу

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Тараз. 26 июня. КазТАГ Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области на субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«27 июня в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал, град. В Таразе 27 июня ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, утром и днем временами 25 метров в секунду. Временами ожидаются гроза, шквал, град», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

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