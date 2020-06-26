Хищение около Т92 млрд по линии главуправления расквартирования войск ВС расследуют в РК

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Караганда. 26 июня. КазТАГ – Хищение около Т92 млрд по линии управления капитального строительства «Главное управление расквартирования войск вооруженных сил РК» министерства обороны расследуют в Казахстане, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства «Главное управление расквартирования войск вооруженных сил РК» Министерства обороны РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка Т92 млн», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заявили в «антикоре», указанные средства были выделены на строительство объекта «Комплексное здание отдельной радиолокационной роты города Жезказган», а хищение, по версии следствия, осуществлялось «путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ».

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