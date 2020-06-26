В большой базе данных можно больше украсть 26.06.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 111 0 Эксперт по информационной безопасности Андрей Воякин о проблеме гарантированного сохранения персональных данных Похожие материалы: Пандемия коронавируса перевернула рынок труда с «ног на голову» – ООН ВОЗ заявила о тесном сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19 Лозунг кредитной амнистии больше не актуален 42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов МВФ изменил прогноз сокращения мировой экономики – больше всего пострадают бедные семьи