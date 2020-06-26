Хищение выделенных на медизделия Т98,2 млн госсредств расследуют в Кызылординской области

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Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Хищение выделенных на медицинских изделия Т98,2 млн государственных средств расследуют в Кызылординской области, сообщает департамент антикоррупционной службы региона.

«Департаментом антикоррупционной службы Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления здравоохранения области по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в сумме Т98,2 млн, путем приобретения медицинских изделий у ряда частных компаний по завышенной стоимости в нарушение норм постановления правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.

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